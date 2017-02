Ein Unbekannter soll am Dienstagnachmittag einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in Pankow attackiert haben. Nach den Angaben des 24-jährigen Angestellten, der als solcher erkennbar gekleidet war, soll er gegen 17.20 Uhr von einem Mann am U-Bahnhof Pankow gefragt worden sein, ob er Drogen kaufe wolle. Als der Wachmann den Unbekannten festhalten wollte, soll dieser ihn die Treppe hinabgestoßen haben und geflüchtet sein. Der Angegriffene trug Verletzungen am Kopf, am Nacken sowie am Arm davon und ließ sich in einer Klinik ambulant behandeln. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 übernommen. (Tsp)