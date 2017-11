Gegen 8.50 Uhr alarmierte die JVA Tegel die Feuerwehr. Ein Strafgefangener hatte um 8.50 Uhr in der Montage- und Packhalle den 64-Jährigen Klaus R. angegriffen. Der Angreifer "stand unerwartet auf und schlug dem Sicherungsverwahrten mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht", bestätigte die Justiz.

Ein Messer - wie Mitgefangene dem Tagesspiegel berichtet hatten, sei nicht verwendet worden. Gegen den 22 Jahre alten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

R. hat in Tegel acht Jahre wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern abgesessen. Ende Juli trat er in Tegel die im Urteil im Jahr 2010 ebenfalls verhängte Sicherungsverwahrung an, die so genannte Haft nach der Haft.

Dem Angreifer droht Haft-"Nachschlag"

"Kinderschänder" stehen in der Knasthierarchie auf der untersten Stufe, dies könnte das Motiv gewesen sein. Der 22-Jährige muss bis Frühjahr 2018 eine zweijährige Strafe wegen räuberischer Erpressung absitzen. Sicherungsverwahrte und Strafgefangene können nur bei der Arbeit zusammentreffen.

Für den Gewaltausbruch am Montag erwartet ihn nun ein Haft-"Nachschlag", wie es im Knastjargon heißt. Dem Vernehmen nach ist der 22-Jährige ein kräftiger Mann, der 64-Jährige R. soll nur etwa 1,55 Meter groß sein.

Klaus R. war bereits vor dem letzten Urteil erheblich vorbestraft, die Sicherungsverwahrung wurde 2010 zum Schutz der Allgemeinheit verhängt, so der Richter damals. Die drei Mädchen waren bei den Übergriffen von 1996 bis Juli 2009 anfangs vier bis elf Jahre alt.

Über 60 Taten waren in der Anklage aufgelistet - von Berührungen bis hin zu Vergewaltigungen. Teilweise hatte er seine Opfer vor den Taten mit Drogen betäubt. Oft hatte der Mann, der sich als väterlicher Freund in die Familien eingeschlichen hatte, die Übergriffe gefilmt. Die Polizei fand bei ihm vier DVDs mit Kinderpornografie. R. hatte im Prozess die Vorwürfe pauschal gestanden.

Weitere Schlägerei und Selbstmordversuch

Nach Informationen des Tagesspiegel hat es am Montag zudem eine weitere Schlägerei gegeben. Außerdem fand in der Teilanstalt 5 eine umfassende Untersuchung nach Drogen statt. Solche Razzien werden in Tegel allerdings routinemäßig vorgenommen.

Außerdem soll es am Wochenende einen weiteren Selbstmordversuch gegeben haben. Ein Gefangener in der Sozialtherapeutischen Anstalt hatte versucht, sich umzubringen, der Versuch schlug allerdings glücklicherweise fehl. Innerhalb weniger Tage hatte es zuletzt in Tegel zwei Selbstmorde gegeben. In diesem Jahr haben sich bereits vier Häftlinge der Anstalt selbst getötet.