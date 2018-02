Seit Mittwoch gilt das Verbot: Polizisten dürfen am Schießstand in Wannsee nur noch im Stehen und nicht mehr im Knien oder Liegen trainieren. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag.

Das Verbot sprach die "Landeskoordination Schießstände" (LaKos) im Namen des Polizeipräsidenten Klaus Kandt aus, nachdem ein Verdacht auf zu hohe Schadstoffwerte vorlag.

Mehr zum Thema Skandal um Schießstände Finanzielle Entschädigung für erkrankte Polizisten

Die Schadstoffproblematik in Wannsee sei schon länger bekannt, so Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei. Bislang sind die Übungen daher nur auf schützenden Gummimatten durchgeführt worden, die die Emission mindern sollen. Die Schießbahn in Wannsee müsste schon lange saniert werden, die Verhandlungen mit dem Betreiber ziehen sich jedoch. „Es wäre wichtig, dass der Bau der fünf geplanten Einsatzzentren schnellstmöglich umgesetzt wird, um eigenständig handeln zu können“, sagt Jendro dem Tagesspiegel. 2015 hatte eine RBB-Recherche die gesundheitsgefährdenden Zustände in den Schießbahnen aufgedeckt. Die Vizepolizeipräsidentin Koppers soll bereits 2011 von den Missständen gewusst haben, machte diese jedoch nicht publik.