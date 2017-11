Seinen Ursprung hatte der Wasserrohrbruch am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in der Fanningerstraße, einer Parallelstraße der B5 und dehnte sich im Raum des Nibelungenviertel in Richtung Gudrunstraße und bis zur Frankfurter Allee aus. Mittlerweile haben die Wasserwerke das Rohr abgedreht, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. Mehrere Straßen- und Gehwegplatten seien durch das Wasser nach oben gedrückt worden, außerdem soll ein Auto in eine Unterführung gezogen worden sein.

Von der Überflutung sind die Straßenbahnlinien 21 und 37, sowie die Buslinien 240 und 256 betroffen, die derzeit umgeleitet werden. Ein Sprecher der BVG teilte mit, die Gleise seien so stark unterspült, dass es wohl noch mehrere Tage dauern werde, ehe der Schaden an den behoben sei und die Straßenbahn wieder wie gewohnt fahren kann. Auch der Autoverkehr auf der Frankfurter Allee stadteinwärts sei zwischenzeitlich stark behindert gewesen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der U-Bahntunnel der U5 sei von dem Wasserrohrbruch aber nicht betroffen.