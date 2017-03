In der Nacht zu Freitag war ein Taxifahrer auf dem Kaiserdamm in Charlottenburg mit 99 km pro Stunde unterwegs. Zugelassen sind dort nur 50 km/h. Polizeibeamte führten zwischen zwei und drei Uhr nachts dort eine Geschwindigkeitsmessung durch und erwischten den Raser. Er war in Richtung Königin-Elisabeth-Straße unterwegs.

Nun muss der 42-jährige Taxifahrer mit einer Geldstrafe von mindestens 200 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. (Tsp)