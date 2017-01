Die Feuerwehr musste mehrere Mieter des Hauses Britzer Damm 2 mit so genannten Fluchthauben durch das verqualmte Treppenhaus in Sicherheit bringen. Das Feuer war schnell gelöscht, der Unbekannte hatte im Treppenhaus Kinderwagen und abgestellte Säcke mit Altkleidern angezündet. Die Flammen hatten sogar auf die hölzerne Hauseingangstür des Altbaus übergegriffen.

In der Nacht zu Sonntag hatten Unbekannte in einem eng umgrenzten Kiez von Neukölln elf Brände gelegt, überwiegend an Kinderwagen in Treppenhäusern oder Müllcontainern in Höfen.