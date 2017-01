Polizei und Staatsanwaltschaft meldeten am Dienstag, dass gegen den 51-Jährigen ein zweiter Haftbefehl erlassen wurde, ebenfalls wegen Mordes. Durch intensive Ermittlungen der 2. Mordkommission und dem Institut für Rechtsmedizin ergab sich gegen den am 22. November 2016 festgenommenen Verdächtigen der dringende Tatverdacht, bereits im Jahr 2013 ein weiteres Tötungsdelikt begangen zu haben, berichtete die Polizei.

Demnach tötete der Mann seine damalige Ehefrau am 12. Januar 2013 in der ehemals gemeinsamen Wohnung in Tempelhof und arrangierte den Tatort so, dass dieser zunächst auf das Vorliegen eines Selbstmordes schließen ließ. Nun ergab sich der dringende Verdacht, dass der Festgenommene auch seine damalige Frau durch Gewalt gegen den Oberkörper tötete.

Der Verdächtige soll Nachbarin getötet haben

Wie berichtet soll der 51-Jährige am 21. November im Köpenicker Ortsteil Müggelheim seine Nachbarin mit einem Messer getötet haben. Er hatte zunächst die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er die Leiche der 66-Jährigen gefunden habe, später verwickelte er sich in den Vernehmungen in Widersprüche. Einen Tag nach der Tat wurde er festgenommen, seitdem sitzt er in U-Haft.