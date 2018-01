Sie hatten schon zwei Scheiben eines Toyotas eingeschlagen, als eine Zeugin die Polizei alarmierte. Nachdem die Beamten am Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Albert-Hößler Straße in Lichtenberg eingetroffen waren, konnten sie zwei 18 und 20 Jahre alte Männer nach einem gescheiterten Fluchtversuch festnehmen. Das Duo hatte in den Wagen eingebrochen und mehrere Gegenstände entwendet, die sie bei ihrer vergeblichen Flucht vor der Streifenwagenbesatzung fallen ließen. Beide vorläufig Festgenommen wurden der Kriminalpolizei zu weiteren Ermittlungen übergeben. theo