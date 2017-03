Am Alexanderplatz ist es am Donnerstagabend zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Ein 40-jähriger Mann fühlte sich von einer Gruppe aus 15 bis 20 Personen bedrängt und flüchtete ins Cubix-Kino. Gegenüber der Polizei erklärte der Mann später, er sei um 21.50 Uhr am S-Bahnhof Alexanderplatz von der Gruppe bedrängt worden. Er flüchtete in Richtung Kino, in Höhe der Tramhaltestelle sei er mit einer Flasche beworfen worden. Am Eingang des Kinos flog erneut eine Flasche, prallte an der Fensterfront ab und zerschellte am Boden. Ein Mitarbeiter des Kinos und der Verfolgte stemmten sich gegen die Eingangstür, während die Gruppe versuchte, sie zu öffnen. Der Gruppe gelang es kurz, die Tür aufzureißen und nach Angaben der beiden Männer Reizgas in das Kino zu sprühen. Anschließend sei die Gruppe in Richtung S-Bahnhof geflüchtet. Der 40-Jährige und der 36 Jahre alte Mitarbeiter des Kinos klagten über Atemwegsreizungen. Die Polizei ermittelt.