Heute Mittag kam es in Marzahn zu einem tödlichen Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 42-Jähriger gegen 12.45 Uhr mit einer BMW im Pyramidenring in Richtung Rhinstraße unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er mit der Maschine nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt der Motorradfahrer schwerste Kopfverletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Bis 15 Uhr war der Pyramidenring gesperrt.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die Unfallbearbeitung. Wieso der Fahrer von der Straße abgekommen ist, ist nach dem jetzigen Ermittlungsstand noch nicht geklärt.