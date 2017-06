Ein 68 und ein 37 Jahre alter Radfahrer waren Dienstagnachmittag gegen 16.45 in der Allee der Kosmonauten in Richtung Helene-Weigel-Platz unterwegs. Der vorne fahrende 68-Jährige wollte abbiegen und soll das auch angezeigt haben. Als er abbog stießen die Beiden zusammen. Der 37-Jährige erlitt Knochenbrüche an Becken und Schulter. Der 68-Jährige konnte mit Hautabschürfungen seinen Weg fortsetzen. (Tsp)