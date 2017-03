Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Unbekannten, der eine Aral-Tankstelle in Marzahn überfallen hat.

Der Tatverdächtige betrat am Donnerstag, den 8. September 2016 gegen 5.35 Uhr den Verkaufsraum in der Landberger Allee. Laut Polizei forderte er zunächst einen 25-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer in der Hand auf, die Einnahme aus der Kasse herauszugeben. Dann bedrohte er den Mitarbeiter ein weiteres Mal und sprang auf den Verkaufstresen. Anschließend griff er schließlich selbst in die geöffnete Kasse.

Der Täter nahm das Geld an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Angestellte wurde nicht verletzt.

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (030) 4664 – 673 115 entgegen. (Tsp)