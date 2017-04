Mit der Veröffentlichung eines Videos sowie einzelnen Fotosequenzen sucht die Kriminalpolizei nach einem jungen Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Sonntag, 19. März 2017 ist gegen 21.35 Uhr eine 40-jährige Joggerin im Mauerpark in Prenzlauer Berg äußerst brutal überfallen worden. Der Täter schlug dabei mehrfach mit einem Ziegelstein auch auf die bereits am Boden liegende Frau ein und raubte ihre Jacke. Das Opfer erlitt bei dem Überfall schwere Kopfverletzungen und musste stationär behandelt werden.

Die Ermittler fragen:



Wer kann Angaben zu dem Überfall im Mauerpark machen?

sowie zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Wedding unter der Telefonnummer (030) 4664 – 173 114 oder Fax (030) 4664 – 173 199 oder die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle.