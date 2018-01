Der 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert nachdem er mehrere Stichverletzungen erlitten hatte. Diese wurden ihm laut Polizei am Sonntag Vormittag um 10 Uhr von mehreren Personen in einer Bar an der Max-Ecke Hochstädter Straße in Wedding zugefügt. Mit dieser Gruppe wahr er zuvor in Streit geraten. Nach dem jetzigen Stand schwebt der verletzte nicht in Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 übernommen. theo