Der abgebildete Mann ist nach Polizeiangaben dringend tatverdächtig. Er konnte als letzter Begleiter von Ewa Kacprzykowska identifiziert werden. Darüber hinaus wurde der Mann von Nachbarn in der Pücklerstraße als Flüchtender identifiziert. Der Abgebildete soll am Tattag zeitweise eine Schiebermütze getragen haben. Er spricht sehr gutes Englisch und stammt nach eigenen Angaben aus Belgien. Die Obduktion hat bestätigt, dass die 41-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Feuerwehrleute hatten die zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen sofort gesehen. Die Polizei hat Videobilder eines Kiosks sichergestellt, in dem der Mann am Tattag zusammen mit der aus Polen stammenden Frau beim Einkauf zu sehen ist.

Er soll am Freitagabend in der Kreuzberger Pücklerstraße die aus Polen stammende Ewa Kacprzykowska getötet haben. Anschließend soll er die auch als Atelier dienende Wohnung angezündet haben. Die Feuerwehr fand die Tote bei den Löscharbeiten. Die 2. Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen.

Dieses Bild zeigt den Unbekannten und die später getötete 41-Jährige. Foto: Polizei

Weitere Bilder des Tatverdächtigen hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Hinweise nimmt die 2. Mordkommission in der Keithstraße unter Telefon 4664 - 911 222 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bereits am Sonnabend hatte die Polizei ein Foto der getöteten Frau veröffentlicht.