Mord an Kreuzberger Künstlerin : Tatverdächtiger in Belgien festgenommen

Am Freitag wurde eine 41 Jahre alte Künstlerin in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg ermordet, die Wohnung dann angezündet. Am Montag wurde der Tatverdächtige in Belgien festgenommen.

von Jörn Hasselmann