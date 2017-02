Ein Mann ist am Sonntagabend aus dem Fenster einer Wohnung im fünften Stockwerk eines Hauses in Friedrichshain gestürzt. Der 49-Jährige konnte nach seinem Sturz nicht reanimiert werden und erlag seinen Verletzungen. Die Ursache für den tödlichen Fenstersturz in der Koppenstraße sei, laut bisherigen Ermittlungen der Polizei, noch ungeklärt. Nachdem jedoch Nachforschungen im Wohnhaus angestellt wurden, konnten fünf Männer im Alter von 19 bis 48 Jahren festgenommen werden. Sie sollen sich zum Zeitpunkt des Sturzes in der Wohnung aufgehalten haben. Es wird vermutet, dass sich im Vorfeld ein Streit in der Wohnung entwickelt haben könnte. Erste Spurensicherungen in der Wohnung ergaben, dass der Mann wohl aus dem Fenster gestoßen wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden an die Mordkommission übergeben.