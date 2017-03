Nach dem Einbruch ins Bodemuseum am Montag und dem Diebstahl einer 100 Kilo schweren Goldmünze hat die Polizei nun Bilder der Tatwerkzeuge veröffentlicht. Die Täter ließen das Griffstück einer Axt, eine dreiteilige Leiter, eine Schubkarre, einen sogenannten Transporthund (Brett mit Rollen) und einen Türkeil bei der Flucht zurück.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer hat diese Gegenstände bei einer Person vor dem 27. März 2017 gesehen?

- Wer hat Personen beim Kauf von solchen Gegenständen beobachtet?

- Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Kommissariat für Kunstdelikte am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664 - 944 400, per E-Mail lka444@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Leiter benutzen sie, um ins Museum zu kommen. Foto: Polizei Berlin

Mit dieser Schubkarre haben die Täter wohl die Goldmünze abtransportiert. Foto: Polizei Berlin

Ein Griffstück einer Axt. Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin

(Tsp)