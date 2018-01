Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat sich am Mittwochmorgen mit der Anstaltsleiter und Bediensteten in der Haftanstalt Plötzensee getroffen. Der Besuch, so Behrendt, diene auch der Klarstellung: Fünf der neun Häftlinge, die innerhalb weniger Tage aus dem Gefängnis entkommen sind, seien nur zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil sie versäumt haben, Geldstrafen zu zahlen. Und im offenen Vollzug, stellte der Senator klar, gebe es laut Gesetz nicht mal Gitter vor den Fenstern. Man habe nun aber mehr Personal, gerade nachts, im Einsatz.

Was die Flucht der vier Gefangenen betrifft, die vergangenen Donnerstag aus der geschlossenen Haft ausbrachen, vertraut Behrendt auf externe Gutachter. Die prüften nun, wie diese Strafhäftlinge entkommen konnten. Am Donnerstag kämen zudem die Rechtsexperten aller Fraktionen des Abgeordnetenhaus nach Plötzensee. Man wolle die geforderte Transparenz ermöglichen, versicherte Behrendt. Die Oppositionsparteien CDU, AfD und FDP fordern den Rücktritt Behrendts.

Der Grünen-Politiker wies bei seiner Visite erneut zurück. Die Frage nach einem Rücktritt "bewegt mich derzeit nicht", sagte Behrendt am Mittwoch bei einem Besuch der Anstalt. Für die Berliner Justiz sei es "kein schöner Jahresbeginn" gewesen. "Wir müssen besser werden", gestand Behrendt ein. Die "angespannte Personalsituation" solle sich nun binnen zwei Jahren verbessern.

Einer der Ausbrecher stellte sich bislang

Von den vier Ausbrechern hat sich bislang nur einer freiwillig gestellt, und zwar der einzige Gewalttäter in dem Quartett, der noch bis 2020 zu sitzen hat. Die anderen drei Männer saßen wegen Eigentumsdelikten in Plötzensee, sie sollten alle im Jahr 2018 regulär entlassen werden.

So viele Gefangene wie jetzt in den vergangenen Jahren nicht aus dem Gefängnis ausgebrochen. Entweichungen aus dem offenen Vollzug sind dagegen relativ häufig. (mit AFP)