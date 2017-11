Der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses wird sich in seiner Sitzung am Montag auf Antrag der CDU erneut mit den Gewaltausschreitungen vor dem Bundesligaspiel Ende Februar befassen. Dazu sind die Fanbeauftragten beider Clubs eingeladen. An dem Sonnabend hatten etwa 200 Hooligans von Eintracht Frankfurt einen Treffpunkt von Hertha-Fans in Moabit angegriffen, 50 Herthaner prügelten sich minutenlang auf der Beusselstraße mit den Frankfurtern. Dabei wurden Steine und Flaschen geworfen und Holzlatten und Eisenstangen als Waffen eingesetzt. Die Polizei hatte die Frankfurter Gruppe nicht begleitet und war von dem Krawall völlig überrascht worden. Als die ersten Funkstreifen dann eintrafen, griffen die Hooligans beider Vereine gemeinsam die Beamten an. Die zogen in ihrer Not die Dienstwaffe. Später eintreffende Unterstützungskräfte konnten dann 96 Fans, davon 73 Frankfurter, festnehmen. Sie kamen aber schnell wieder frei: Die Frankfurter durften den Abend in einer Hertha-Kneipe am Stadion unter Bewachung der Polizei verbringen. Dies war heftig kritisiert worden. In der Vergangenheit waren in ähnlichen Fällen die Hooligans bis nach Spielschluss festgesetzt worden, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Die schnelle Freilassung der 96 Fußballhooligans im Februar war auch polizeiintern überprüft worden. „Da sind noch Fragen offen“, hatte Polizeipräsident Klaus Kandt wenige Tage später dem Tagesspiegel gesagt.