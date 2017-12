Die beiden auf den Bildern abgebildeten Männer sind dringend verdächtig, an dem Raubüberfall am 21. Dezember um 16.20 Uhr beteiligt gewesen zu sein, teilt die Polizei mit. Gegen den unmaskierten Tatverdächtigen, der auf dem Überwachungsfoto abgebildet ist, wurde ein Haftbefehl erlassen, nach dem Mann wird intensiv gefahndet.

Hinweise nimmt das Raubkommissariat des Landeskriminalamts Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664- 944201 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bislang seien zehn Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die jetzt überprüft würden, hieß es am Samstagvormittag bei der Polizei. Ob es sich um Hinweise auf die Gesuchten oder zum Tathergang handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Die beiden und ein dritter Mann hatten wie berichtet am Donnerstag einen Juwelier am Kurfürstendamm in Charlottenburg überfallen.

Der zweite Täter attackierte den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit dem Hammer. Foto: Polizei

Nach den bisherigen Ermittlungen erschien gegen 16.20 Uhr ein Mann am Eingang des Geschäfts und täuschte vor, ein Kunde zu sein. Als ein Sicherheitsmitarbeiter, der vor der Tür stand, ihm die Tür öffnete, soll sich ein zweiter, maskierter Mann von hinten dem 43-Jährigen genähert und ihn mit einem Hammer niedergeschlagen haben. Der Sicherheitsmann wurde schwer an der Schulter verletzt und ging zu Boden.

Beide Räuber betraten anschließend die Verkaufsräume. Während der Schläger mit dem Hammer mehrere Glasvitrinen zerstörte und eine größere Anzahl von Armbanduhren entwendete, blieb sein Mittäter mit einer Schusswaffe in der Hand an der Tür stehen. Als wenig später ein mutmaßlich dritter Täter, der sich auf dem Kurfürstendamm Ecke Wielandstraße aufgehalten haben soll, den beiden ein Zeichen gegeben haben soll, flüchteten die Unbekannten aus dem Geschäft zu Fuß nach Angaben von Zeugen in Richtung Wielandstraße und Walter-Benjamin-Platz.

Der Geschäftsführer und zwei Mitarbeiterinnen, die sich in den Räumen des Geschäfts befanden, blieben unverletzt. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde mit schweren Schulterverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen, die ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat, dauern an.