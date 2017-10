Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Neukölln führten Ermittlungen der 1. Mordkommission auf die Spur eines 18-Jährigen. Der junge Mann steht in dringendem Verdacht, am 7. Oktober 2017 einen 20-Jährigen lebensgefährlich mit einem Messer verletzt zu haben. Diese Tat beobachtet Zeugen, laut Angaben der Polizei. Am Britzer Damm Ecke Germaniapromenade kam es in dieser Nacht zum Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In der Folge erlitt ein 20-Jähriger Mann mehrere Messerstiche.

Zielfahnder der Polizei vollstreckten am vergangenen Freitag, den 13. Oktober, einen aufgrund des Tatverdachts ausgestellten Haftbefehl und nahmen den Tatverdächtigen in der Naglerstraße in Friedrichshain fest. Der Haftbefehl wurde dem 18-Jährigen verkündet und er sitzt nun in Untersuchungshaft.