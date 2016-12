Nach einem Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Mariendorf sucht die Kriminalpolizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach vier Räubern. Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 13. Dezember 2016, in der Gersdorfstraße 40 in einem Markt der Firma Nahkauf. Da die Täter maskiert waren, hofft die Kriminalpolizei aufgrund der Gruppenkonstellation sowie teilweise auffälligen Bekleidung der Männer auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:



19 – 20 Jahre alt

schlanke Figur

circa 175 cm groß

war bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Kapuzenjacke mit der weißen Rückenaufschrift „NEW YORK “

“ trug blau-graue Handschuhe

2. Täter:



19 – 20 Jahre alt

kräftige Figur

circa 175 cm groß

trug eine schwarze Hose und eine schwarze adidas-Jacke mit grau-weiß-grauen Streifen und adidas-Symbol auf der linken Brustseite

trug blau-graue Handschuhe

3. Täter:



kräftige Figur

trug eine helle Jogginghose mit schwarz-weißem Aufdruck auf dem linken Bein sowie eine schwarze Kapuzenjacke und dunkle Handschuhe

4. Täter:



trug eine schwarze Jacke und eine Jeanshose

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Wer hat die Tat und/oder die Flucht der Täter beobachtet und hat sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473 130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.