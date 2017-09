Mit der Veröffentlichung eines Bildes bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach vier Frauen, die in Gesundbrunnen einen Taxifahrer bedroht haben sollen. Am 9. April 2017 gegen 4.20 Uhr fuhr der 28-jährige Fahrer die vier Abgebildeten von der Skalitzer Straße in Kreuzberg zum U-Bahnhof Pankstraße. Dort angekommen, forderte er die Gesuchten auf, das Fahrgeld zu begleichen, was nicht erfolgte. Vor dem Fahrzeug soll das Quartett den 28-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Nachdem die Frauen flüchteten, verfolgte er sie auf ihrem Weg mit der U-Bahn bis zum U-Bahnhof Osloer Straße. Als der Taxifahrer die Gesuchten erneut aufforderte, den Fahrpreis zu bezahlen, hätten sie ihm mit Schlägen und dem Einsatz von Pfefferspray gedroht. Anschließend sah der Mann von einer weiteren Verfolgung ab. Er blieb unverletzt.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Frauen und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen können sich unter 4664-373110 bei der Kripo melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.