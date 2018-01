Am 15. Oktober 2017 kam es in Pankow nachts an der Bushaltestelle Binzstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Gegen 2.15 Uhr sollen zwei junge Männer, 20 und 21 Jahre alt, mit drei unbekannt gebliebenen Männern beim Aussteigen aus dem Bus der Linie N50 aus unbekannten Gründen in Streit geraten sein.

Dabei fiel der 20-Jährige mit dem Kopf gegen das Wartehäuschen, soll im weiteren Verlauf noch einen Tritt gegen den Kopf erhalten haben und erlitt einen Schädelbruch.

Sein 21-jähriger Begleiter soll mehrmals ins Gesicht geschlagen worden sein. Er erlitt einen Kieferbruch. Die beiden Verletzten mussten stationär in einer Klinik behandelt werden.

Das Männertrio flüchtete zu Fuß die Prenzlauer Promenade entlang in Richtung Zentrum. Durch die Überwachungskameras im Bus wurden die Tatverdächtigen zuvor aufgezeichnet. Mit der Veröffentlichung dieser Bilder bittet die Kriminalpolizei der Direktion 1 um Mithilfe:

Wer kennt die abgebildeten Personen bzw. kann Angaben zu deren Identität oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Die Tatverdächtigen. Foto: Polizei