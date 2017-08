Blaulicht, abgesperrte Fahrbahnen, verwirrte Autofahrer: Am Leipziger Platz gab es am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr einen Polizeisatz an der Kanadischen Botschaft. Ursache war eine offenbar eine Bombendrohung. Das Gebäude am Leipziger Platz wurde kurzzeitig abgesperrt. Der Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde. Die Botschaftsmitarbeiter, die das Haus verlassen mussten, konnten wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. (Tsp)