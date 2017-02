In der Nacht zu Freitag überführte die Polizei in Berlin Mitte fünf Autoknacker. Ein Anwohner bemerkte gegen 23.20 Uhr zwei Männer auf einem Mieterparkplatz an der Leipziger Straße. Sie waren gerade dabei, das Türschloss eines VWs aufzubrechen, durchsuchten das Auto und flüchteten anschließend mit drei Komplizen. Der Zeuge alarmierte die Polizisten, welche die fünf Verdächtigen im Alter von 15, 17, 29, 34 und 38 Jahren überführen konnten. Ob sie das Fahrzeug stehlen wollten oder lediglich ausräumen, wird nun ermittelt. (Tsp)