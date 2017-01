Mit Axt und Schusswaffe betraten am Dienstagabend zwei Maskierte einen Drogeriemarkt in Britz und forderten von einer Angestellten die Herausgabe von Geld. Kurz vor Ladenschluss, gegen 20 Uhr, kamen die Räuber laut schreiend in die Filiale am Britzer Damm und bedrohten die 52-jährige Angestellte. Als eine 48-jährige Kundin um Hilfe rief, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Die Angestellte erlitt einen Schock. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5. (Tsp)