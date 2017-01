Der Polizei ist am Mittwochmorgen ein Radfahrer in Prenzlauer Berg aufgefallen, der "sehr Kurvenreich" unterwegs war. Der 47-Jährige fuhr gegen 3.20 Uhr direkt vor einem Gruppenwagen der Polizei mit seinem Fahrrad in "erheblichen Schlangenlinien", so die Polizeimeldung. Nach mehrmaligen von dem Radler ignorierten Aufforderungen anzuhalten, stoppten ihn die Beamten in der Kniprodestraße.

Da der Mann stark nach Alkohol roch, wurde bei ihm eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt, die einen Wert von über 2 Promille ergab. Während dieser Kontrolle schlug der 47-Jährige dem Polizisten das Messgerät aus der Hand. Es kam zu Widerstandshandlungen, bei denen der Renitente einem Beamten in die Hand biss. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach einer durchgeführten Blutentnahme durfte er wieder gehen. Der verletzte Polizeibeamte setzte seinen Dienst fort. (Tsp)