Am Sonntagmorgen ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 24-jähriger Mann um kurz vor 7 Uhr bemerkt haben, wie zwei Frauen aus einer Gruppe von acht bis neun Personen heraus verbal belästigt wurden. Als er sich seinen Angaben zu Folge schützend vor die Frauen stellte, soll er von drei Männern aus der Gruppe unvermittelt mit Fäusten ins Gesicht geschlagen worden sein. Dabei wurde ihm unter anderem ein Zahn ausgeschlagen.

Ein 18-jähriger Mann, der in unmittelbarer Nähe des Tatortes stand, aber seinen Angaben nach nichts mit den Angegriffen zu tun hatte, wurde in der Folge ebenfalls von den Unbekannten angegriffen. Ihm wurde aus der Gruppe heraus eine Glasflasche ins Gesicht geworfen. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Täter konnten unerkannt flüchten. (Tsp)