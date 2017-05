Aufregung in Schöneberg: Die Berliner Polizei hat am Morgen die Hauptstraße zwischen der Dominicusstraße und Eisenacher Straße ab 8.50 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür war ein verdächtiges Auto, in dem sich ein Benzinkanister befindet haben soll und in dem auch Drähte zu sehen waren. Nachdem Kriminaltechniker angefordert worden waren und auch ein sogenannter Sprengroboter das Auto inspiziert hatte, konnte die Polizei gegen 11.30 Uhr Entwarnung geben. Via Twitter teilte die Polizei mit: Die Drähte gehören wohl zu einer selbstgebastelten USB-Ladestation im PKW."

Zuvor hatte die Berliner Polizei ebenfalls auf Twitter geschrieben, dass das Kennzeichen des Wagens als gestohlen gemeldet sei. Nach dem Einsatz wurde der mutmaßliche Halter des Wagens überprüft. Bei dem Wagen handelt es sich um einen BMW. Die Polizei war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und hat unter anderem eine Kita vorsorglich evakuiert. Anwohner wurden aufgefordert, sich in rückwärtige Gebäudebereiche zu begeben.

Wie lange die Hauptstraße gesperrt sein wird, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Umliegende Häuser seien aber nicht geräumt worden.

Im Rathaus Schöneberg wird Kennedys Geburtstag gedacht

Unweit von der Einsatzstelle will Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittag eine Rede halten. Anlässlich des 100. Geburtstag des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy will Müller um 12.30 Uhr im Rathaus Schöneberg gemeinsam mit der Schöneberger Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) Blumen niederlegen.