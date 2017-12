Eine in einer bundesweiten WhatsApp-Gruppe versandte Nachricht löste am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz in Köpenick aus. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 17-jähriger Berliner hatte die Nachricht mit einer Amokdrohung und einem Bild mit Schusswaffen verschickt. Zwei Gruppenmitglieder aus Thüringen zeigten dies Donnerstag bei der örtlichen Polizei an, die daraufhin die Berliner Ermittler alarmierten.

Die Beamten durchsuchten im Anschluss die elterliche Wohnung in der Seelenbinderstraße und wurden fündig. Der 17-Jährige, bei dem drei Softairwaffen, zwei Messer und das genutzte Handy aufgefunden wurden, konnte nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einem, so die Polizei, "intensiven Gespräch über die Folgen einer solch unachtsam versandten Nachricht" entlassen werden.

Die Polizei weist ausdrücklich auf den sorgfältigen Umgang mit solchen Informationen und deren Verbreitung in den sozialen Netzwerken hin. Tsp