Am Sonntag stellte sich als gesichert heraus, dass die 57-Jährige getötet wurde und sich nicht selbst das Leben genommen hat. Zeugen fanden die sterbende Frau in ihrem Auto auf dem Feldweg nahe dem Premnitzer Ortsteil Mögelin (nahe Rathenow). Sie riefen gegen 20 Uhr Polizei und Feuerwehr. Sanitäter versuchten, die Frau wiederzubeleben, vergeblich. Von einem Notarzt konnte aber nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Nach Informationen des Brandenburger TV-Senders „SKB-TV“ soll die Frau Jägerin sein. Sie starb in ihrem Kleinwagen, das ein Kennzeichen aus dem Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) trägt, der Landkreis beginnt wenige Kilometer südöstlich von Premnitz.

Die Brandenburger Polizei richtete eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe e unter Leitung Mordkommission der Polizeidirektion West ein. „Derzeit werden Spuren ausgewertet und Zeugenvernehmungen durchgeführt“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit: Ein konkreter Tatverdacht habe sich bislang noch nicht ergeben. Die Zeugen, die die Frau fanden, berichteten der Polizei, dass sie die Schussverletzung erkannt hätten, die Frau aber nicht mehr ansprechbar gewesen sei. Kriminaltechniker bauten ein großes Zelt über dem Tatort auf, die Spurensicherung dauerte am Sonntag noch an. Die „B.Z.“ berichtete, dass keine Waffe gefunden worden sein soll im oder am Auto. Ob die Frau eine Waffe dabei hatte und nahe dem abseits gelegenen Feldweg auf die Jagd wollte, ist unklar.

Die Polizei lehnte weitergehende Auskünfte ab: „Details zu Ermittlungsergebnissen werden nicht mitgeteilt“, hieß es in einer Mitteilung.