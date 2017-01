Nach Polizeiangaben ist der mittlerweile 107. Bärgida-Aufzug von 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr am Hauptbahnhof angemeldet. Ab 20 Uhr ist ein weiterer Aufzug vom Bahnhof Zoo über die Hardenbergstraße und Budapester Straße zum Breitscheidplatz angemeldet. Linke Aktivisten der Gruppe #noBärgida vermuten, dass die Teilnehmer mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof zum Zoo fahren. Zu beiden Aufzügen gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik sind nur 80 Teilnehmer angemeldet.

Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche war am 19. Dezember Ziel eines Terroranschlags. Immer noch sind an vielen Stellen Kerzen und Blumen zum Gedenken niedergelegt. Das Gegenbündnis protestiert gegen die Instrumentalisierung des Ortes durch Rechtsextremisten. Zeitgleich wird ab 20 Uhr am heutigen Montag in der Gedächtniskirche mit einem ökumenischen Friedensgebet an die Opfer des Anschlags erinnert