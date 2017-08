Am Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer in Schöneberg einen Fahrradfahrer zum Stürzen gebracht und ist anschließend weitergefahren. Der 48-jährige Radler hatte auf dem Radweg des Prellerwegs bei Grün den Grazer Damm überqueren wollen. Dabei bog direkt vor ihm laut Zeugenaussagen ein Mietauto, Marke Mini, in den Grazer Damm und nahm dem Radfahrer die Vorfahrt.

Der konnte durch eine Vollbremsung die Kollision verhindern, stürzte dabei aber und verletzte sich am Kopf.

Der Autofahrer fuhr weiter Richtung Overbeckstraße. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. (Tsp)