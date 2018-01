Polizisten der Autobahnpolizei stoppten in der Nacht zu Freitag einen Raser in Tempelhof. Kurz nach 23 Uhr wurden die Beamten auf der BAB 100, zwischen der Anschlussstelle Oberlandstraße und Tempelhofer Damm auf einen VW Golf aufmerksam, der deutlich zu schnell und rechts überholend unterwegs war. Gemessen wurden 161 km/h, erlaubt sind in dem Bereich 80 km/h.

Als sie den 25-jährigen Fahrzeugführer an der Anschlussstelle Alboinstraße anhielten, zeigte er ihnen einen Führerschein vor, bei dem der Verdacht einer Fälschung bestand. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem wird wegen Urkundenfälschung ermittelt. Bezüglich der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung muss er mit einem Bußgeld von mindestens 960 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.