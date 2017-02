Mit doppelter Geschwindigkeit durch den Regen: 172km/h auf dem Tacho und ein 19-Jähriger rast in einem Audi A6 Montagnacht über die nasse Stadtautobahn. In Moabit wurde er schließlich von der Autobahnpolizei gestoppt. Da lediglich 80km/h auf der Strecke erlaubt sind muss der junge Fahrer nun ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro zahlen. Zudem erwarten ihn drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. (Tsp)