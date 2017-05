Der 25-Jährige durchquerte gegen 23.50 Uhr den Springpfuhlpark in Marzahn, als er plötzlich von zwei Unbekannten Schläge und Tritte gegen den Kopf erhielt. Nachdem die Täter in seiner Kleidung sein Portemonnaie, ein Handy und einen E-Book-Reader gefunden und entwendet hatten, flüchteten sie in Richtung Murtzaner Ring. Das Raubopfer kam mit Prellungen und Platzwunden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.