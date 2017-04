Mit schweren Kopfverletzungen kam heute früh ein 29-Jähriger nach einem Raub in Gesundbrunnen in eine Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete der Mann gegen 5.45 Uhr in der Stockholmer Straße an einer Tram- Haltestelle. Von dort soll er dann von zwei oder drei Unbekannten weggezerrt und gegen den Kopf getreten und geschlagen worden sein. Die Täter entwendeten seine Geldbörse und sein Mobiltelefon und flüchteten anschließend.