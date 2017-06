Beim Brand einer Wohnung in Kreuzberg ist eine Frau gestorben, mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Das Feuer brach nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Freitagmorgen im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Reichenberger Straße aus. Um 4.25 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Feuerwehrkräfte kümmern sich am Donnerstagmorgen um eine Person, die bei dem Brand verletzt wurde. Foto: Paul Zinken/ dpa

Anwohner berichteten von einem lauten Knall und hohen Stichflammen. Der Brand griff der Feuerwehr zufolge auf die darüber liegenden Stockwerke über. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss fanden die Einsatzkräfte eine bewusstlose Frau vor. Sie versuchten sie noch zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Inhaber der Wohnung im ersten Stock, in der das Feuer ausgebrochen war, erlitt schwere Brandverletzungen.

Die übrigen Bewohner des vierstöckigen Altbaus konnten in Sicherheit gebracht werden. Allerdings rechnete die Feuerwehr wegen der starken Rauchentwicklung mit weiteren Verletzten in den umliegenden Gebäuden. Etwa 70 Feuerwehrleute waren zunächst vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen an. Die Reichenberger Straße ist zwischen Kottbusser Tor und Manteuffelstraße vorerst gesperrt. (mit dpa)