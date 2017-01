Erneut haben Aufnahmen von Überwachungskameras zu einem Fahndungserfolg geführt: Nachdem die Polizei am Donnerstag wegen eines Überfalles auf einen Busfahrer Videobilder der mutmaßlichen Täter veröffentlicht hatte, stellten sich diese noch am gleichen Tag auf dem Polizeiabschnitt 21 in Spandau.

Die 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen sollen am 8. Dezember gegen 19 Uhr einen BVG-Busfahrer im Spandauer Ortsteil Haselhorst mit Reizgas besprüht haben. Der Fahrer der Linie 236 hatte sie zuvor aufgefordert, wegen fehlender BVG-Tickets am Stop "Stadion Haselhorst" auszusteigen. Beim Verlassen des Busses sollen sie ihn dann mit Reizgas besprüht haben.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeiabschnitt wurden die beiden jungen Männer am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.