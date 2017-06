Die Polizei sucht mit Bildern und einer Videosequenz (hier abrufbar) nach vier Personen, die im März Fahrgäste in der S7 Richtung Ahrensfelde attackiert haben sollen. Am 4. März sollen drei Männer und eine Frau zwischen den Stationen Ostkreuz und Nöldnerplatz mit drei andere Fahrgäste in Streit geraten sein und auf sie eingeschlagen haben. Am Bahnhof Nöldnerplatz flüchteten die Verdächtigen aus dem Zug. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen, die durch alarmierte Rettungskräfte zum Teil ambulant behandelt wurden.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:



- 20 bis 25 Jahre alter Mann

- 160 bis 165 cm groß

- vermutlich deutscher Herkunft

- dunkle, kurze Haare

- war bekleidet mit einem roten Basecap, schwarzer Jacke, blauer Jeans und roten Turnschuhen mit weißen Streifen an den Seiten

Tatverdächtiger 2:



- 20 bis 25 Jahre alter Mann

- 185 bis 195 cm groß

- vermutlich deutscher Herkunft

- schlanke Gesatlt

- war bekleidet mit einer weißen Strickjacke mit Kapuze, schwarzem Schal, schwarz-gelben Handschuhen, blauer Jeans und dunklen Schuhen

Tatverdächtiger 3:



- 20 bis 25 Jahre alter Mann

- 180 bis 185 cm groß

- vermutlich deutscher Herkunft

- korpulente Gestalt

- sehr kurze Haare oder Glatze

- war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, schwarzen Handschuhen, blauer Jeans und dunklen Schuhen

Tatverdächtige 4:



- 20 bis 25 Jahre alte Frau

- 165 bis 175 cm groß

- vermutlich deutscher Herkunft

- lange, braune Haare, zum Zopf gebunden

- war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, schwarz-weißem Halstuch, heller Jeans mit Rissen an den Knien

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt, Bayernring 44 in Berlin Berlin-Tempelhof, unter der Rufnummer (030) 4664-952326 oder (030) 4664-950130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

Foto: Polizei Berlin

