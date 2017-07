Es ist ein Stau mit Ansage: Die Rudolf-Wissell-Brücke ist mit 180.000 Fahrzeugen pro Tag die meistbefahrenste Brücke in Berlin. Und jetzt wird sie saniert. In jede Richtung gibt es wie berichtet nur zwei Spuren. Autofahrer stehen deshalb noch mehr im Stau als sonst. Bis Anfang September werden die Fahrbahnen neu asphaltiert. Und zwar in diesem Jahr in Fahrtrichtung Nord, in den Sommerferien 2018 in Fahrtrichtung Süd. Die Auffahrten Spandauer Damm (Fahrtrichtung Nord) und Siemensdamm (Fahrtrichtung Süd) sind gesperrt.

Mit der neuen Asphaltdecke ist die Brücke aber nicht saniert. Bekanntlich muss das Bauwerk in den kommenden Jahren abgerissen werden und neu gebaut werden. Was das für Autofahrer bedeutet, steht noch nicht fest.

Die Rudolf-Wissell-Brücke wurde zwischen 1958 und 1961 erbaut und ist mit 926 Metern Berlins längste Straßenbrücke.

Die Verkehrsinformationszentrale VIZ teilte mit: "Die Instandsetzungsarbeiten dienen der Verkehrssicherheit und tragen dazu bei, die Rudolf-Wissell-Brücke bis zum Ersatzneubau zu ertüchtigen."