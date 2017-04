Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 37-jährige Mann kurz nach Mitternacht von der Mittelinsel des U-Bahnhofs Wittenbergplatz in Richtung Lietzenburger Straße unterwegs gewesen sein und bei roter Fußgängerampel die Fahrbahn betreten haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein 23-jährige Autofahrer, der die Fahrbahn des Wittenbergplatzes in Richtung Kleiststraße befuhr, erfasste den Fußgänger. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den schwer Verletzten, bei dem Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen wurde, mit einem Schädelhirntrauma und einem Unterschenkelbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer sowie die beiden Insassen blieben unverletzt. (Tsp)