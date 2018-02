Die zwei 21 und 32 Jahre alten Fahrer fielen einer Streife des Polizeiabschnitts 24 auf, als sie in der Nacht zum Samstag mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stülerstraße in Schöneberg rasten. Die Beamten folgten den beiden Wagen vom Typ Audi und Bentley und stoppten sie an der Kreuzung Schillerstraße/Urania/Kurfürstenstraße. Beide Fahrer wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie mussten ihre Führerscheine abgeben, die Autos wurden beschlagnahmt.