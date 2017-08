In Schöneberg, Tempelhof und Steglitz brannten Donnerstagabend und in der Nacht nicht weit voneinander entfernt vier Autos. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Kurz vor 22 Uhr brannte der rechte Hinterreifen eines Lastwagens am Munsterdamm. Polizisten entdeckten die Flammen und löschten sie mit einem Feuerlöscher. Gegen 22.40 Uhr bemerkten Zeugen einen Brand an einem Auto in der Volkmar- Ecke Colditzstraße und alarmierten die Feuerwehr. Nur 40 Minuten später legten Unbekannte einen Brand an einem Wagen in der Burgemeisterstraße. Kurz nach ein Uhr früh schließlich, brannte ein Transporter in der Körnerstraße. (Tsp)