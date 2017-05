Mit der Veröffentlichung eines Fotos aus dem Jahr 2008 suchen Fahnder des Landeskriminalamtes Berlin nach dem mittlerweile 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen Axel Peter Günter Kröschel. Der Mann wird dringend verdächtigt, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Er ist seit dem 1. Juni 2010 auf der Flucht und hält sich seit dem verborgen.

Zum Gesuchten ist bekannt, dass er ein passionierter Fliegenfischer ist und in der Vergangenheit Reisen in unterschiedliche Länder mit kleinen Reisegruppen unternahm sowie diese auch anleitete.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Axel Peter Günter Kröschel machen?

- Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen und Orten, an denen der Gesuchte verkehrt bzw. verkehrt hat, machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer: (030)4664 973306, per Telefax an die Rufnummer: (030)4664 973199, per E-Mail: fahndung@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.