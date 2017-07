Im Zusammenhang mit dem spektakulären Raub einer 100-Kilo-Goldmünze aus dem Bodemuseum im März hat die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mehrere Männer festgenommen. "Wir sind sehr fest davon überzeugt, die Richtigen zu haben", sagte ein Polizeisprecher um 9.30 Uhr. Ermittler bestätigten, dass die Tatverdächtigen zu einem arabischen Clan gehören, der in den vergangenen Jahren durch zahlreiche, auch spektakuläre Taten aufgefallen ist. Am Vormittag liefen weitere Durchsuchungen "mit unterschiedlichen Zielrichtungen", wie ein Sprecher sagte. 300 Polizisten sind im Einsatz. Details des Ermittlungserfolges wollen Polizei und Staatsanwaltschaft um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz vorstellen. Dem Vernehmen nach wollen die Ermittler bis dahin auch die Goldmünze gefunden haben.

Durchsuchungen habe es vor allem im Stadtteil Neukölln, aber auch in anderen Bezirken gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hatten unter anderem in der Thomasstraße und im Mittelweg in Neukölln Wohnungen durchsucht und zuvor ausgestellte Haftbefehle vollstreckt.

Zur genauen Zahl der Festgenommenen gab es zunächst keine Angaben.

Anfang Juli hatte die Polizei Videomaterial veröffentlicht, das drei mutmaßliche Diebe auf dem S-Bahnhof Hackescher Markt zeigt. Ihre Gesichter sind auf den Aufnahmen allerdings nicht zu erkennen.

Diebisches Trio. Diese Männer sollen die "Big Maple Leaf" gestohlen haben. Foto: Polizei Berlin

In den Monbijoupark abgeseilt

Die "Big Maple Leaf" war in der Nacht zum 27. März aus dem Bodemuseum in Berlin-Mitte gestohlen worden. Die Täter waren durch ein Fenster in das Museum eingedrungen, hatten eine Vitrine zertrümmert und ihr die Münze entnommen. Anschließend seilten sie sich in den Monbijoupark ab.

Ihre Tatwerkzeuge hatten sie offenbar nur teilweise dabei: Die Münze wurde mit einer später aufgefundenen Schubkarre abtransportiert, die auf den Aufnahmen der Überwachungskamera fehlt. Auch eine Leiter ist dort nicht zu sehen, sie dürfte schon vorher deponiert worden sein.

Materialwert von rund 3,7 Millionen Euro

Der Materialwert der Münze aus purem Gold mit dem Konterfei von Queen Elizabeth II. beträgt rund 3,7 Millionen Euro. Das Goldstück, 2007 in nur fünf Exemplaren von der Königlichen Kanadischen Münze geprägt, war die Leihgabe eines Privatmanns an das Bode-Museum. Die Polizei ging damals davon aus, dass die Diebe die Münze einschmelzen und in kleineren Portionen zu Geld machen wollen. (mit AFP, dpa)