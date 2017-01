Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei hat das neue Jahr mit viel Arbeit begonnen. Die Pressestelle der Berliner Polizei wollte am frühen Morgen noch keine Bilanz ziehen. "Wir sind noch am Sichten", sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Es habe viele Verkehrsunfälle, Auto- und Wohnungsbrände und Verletzte gegeben. Genauere Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden.

Mit dem Einsatz der Polizei auf der Festmeile am Brandenburger Tor zeigte sich der Einsatzleiter Andreas Sydow noch in der Nacht zufrieden. "Wir blicken auf einen erfolgreichen Einsatz zurück", schrieb er über den Kurznachrichtendienst Twitter. Die große Mehrheit der Besucher habe ausgelassen, aber friedlich gefeiert, so Sydow. Über Twitter gab die Polizei allerdings auch bekannt, dass auf dem Festgebiet vereinzelt Frauen sexuell belästigt wurden. Die Pressestelle der Polizei wollte sich erst am Mittag ausführlich zu den Vorkommnissen äußern.

An der Oberbaumbrücke fährt eine Frau in Menschenmenge

Eine Frau hat in der Silvesternacht an einer Brücke in Berlin-Kreuzberg die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien fünf Menschen leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Rettungskräfte brachten drei von ihnen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Angesichts dieses glimpflichen Ausgangs könne man von einem „Silvesterwunder“ sprechen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Autofahrerin war den Rettungskräften zufolge vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberbaumbrücke gefahren. In einer Kurve verlor sie allem Anschein nach die Kontrolle über ihren Sportwagen. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.





Feuerwehr im Dauereinsatz - 14 Verletzte durch Böller

Auch die Berliner Feuerwehr musste in der Nacht hunderte Einsätze fahren. Allein zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens seien es 760 Einsätze gewesen, schrieb die Feuerwehr via Twitter. Zu einzelnen Einsätzen konnte sich die Pressestelle der Feuerwehr am Morgen nicht äußern.

Beim Hantieren mit Feuerwerk haben sich in der Silvesternacht wieder etliche Menschen schwer verletzt. Bis zum frühen Sonntagmorgen seien im Unfallkrankenhaus Berlin 14 Menschen mit schweren, durch Feuerwerk verursachten Verletzungen behandelt worden, sagte Pressesprecherin Angela Kijewski. In den meisten Fällen hätten explodierende Böller Körperteile abgerissen oder diese so schwer verletzt, dass sie amputiert werden mussten. Unter den Schwerverletzten war auch ein Kind. Ein Mann wurde mit schweren Gesichtsverletzungen in die Klinik gebracht. In der Silvesternacht vor einem Jahr waren insgesamt 21 Menschen mit durch Sprengstoff verursachten Verletzungen in das Unfallkrankenhaus in Marzahn eingeliefert worden. (mit dpa)