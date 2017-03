Sehr schnell war Sonntagnachmittag in Charlottenburg-Nord ein Auto unterwegs. Gegen 17 Uhr wurde auf der Stadtautobahn in Höhe Goerdelersteg in Richtung Beusselstraße ein Audi mit 183 km/h geblitzt. Erlaubt ist dort Tempo 80. Über die Post von der Polizei wird sich der Raser nicht freuen. Mindestens 1360,- Euro wird die Fahrt kosten. Dazu kommen zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Der Raser hat gute Chancen im Verkehrssicherheitsbericht der Polizei für 2017 aufgeführt zu werden. Die Polizei nennt in diesem Bericht regelmäßig die Spitzenwerte auf Autobahnen, Stadtstraßen und Tempo-30-Zonen. Diese Unfallbilanz hatte die Polizei am Freitag veröffentlicht. 2016 war der Rekordraser an der gleichen Stelle geblitzt worden - mit Tempo 187. Im Jahr 2015 hatte noch Tempo 164 für den Spitzenplatz gereicht. In allen Angaben sind die so genannten Toleranzen schon abgezogen, die Polizei veröffentlicht den "vorwerfbaren" Wert.